Перерезали провод: в Киеве на концерте Макса Барских пропал звук (видео) [ Редактировать ]
В столичном Международном выставочном центре концерт украинского исполнителя Макса Барских начался с опозданием из-за проблем со звуком.
Как пишут пользователи в Instagram, на первой песни "Сделай громче" возникли проблемы с музыкой. А после того, как артист приступил к исполнению известного трека "Хочу танцевать", то звук совсем исчез.
Концерт Макса Барских, оборвался звук на первой же песне...(
Публикация от Legato (@legatocrosszeria)
Макс Барских извинился перед поклонниками и в результате концерт приостановили на полчаса. Продюсер звезды Алан Бадоев заявил, что кто-то обрезал провода.
После устранения всех неполадок выступление продолжилось. Фанатам музыканта пришлось ждать в общей сложности 2 часа, чтобы насладиться полноценным выступлением.
Ранее мы сообщали, что украинский певец Макс Барских признался, что у него в семье случилось горе. Во время выступления артист со сцены попрощался с отцом, который умер.
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