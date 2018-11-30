Украинских водителей предупредили об ухудшении погоды [ Редактировать ]
Источник: УНИАН
В ближайшие дни в Украине, особенно в восточных областях, ожидается осложнение погодных условий, что требует от водителей особого внимания к техническому состоянию транспортного средства, а также неукоснительного соблюдения правил дорожного движения.
Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции.
"В ближайшие дни в Украине ожидается осложнение погодных условий. 30 ноября в южной и восточной частях порывы ветра будут достигать 15-20 м/с, в Приазовье - местами 25-28 м/с. 1 декабря в восточных, центральных, южных областях местами сильный снег, ночью в Приазовье и восточных областях порывы ветра 15-20 м/с, метель. В связи с этим советуем воздержаться от поездок на большие расстояния и максимально ограничить время пребывания на улице. Следите за техническим состоянием своих транспортных средств", - отметили в пресс-службе ведомства.
Также о возможных сложностях на дорогах предупредили и в "Укравтодоре".
"Служба автомобильных дорог в Запорожской области призывает водителей быть осторожными во время движения в сложных погодных условиях и четко соблюдать ПДД: пользоваться ремнями безопасности, соблюдать безопасную дистанцию и интервал, не превышать скорость", - говорится в сообщении.
Также водителям советуют отказаться от рискованных маневрирований, которые в сложных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций.
В организации добавили, что возможны нарушения и прекращение движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
Напомним, что украинская синоптик дала шокирующий прогноз на зиму.
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