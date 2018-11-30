Из СИЗО Симферополя вывозят украинских моряков - Чийгоз [ Редактировать ]
Захваченных ФСБ России украинских моряков, арестованных на два месяца, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.
Об этом сообщил заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.
"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", - написал Чийгоз.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом России.
Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.
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