Захваченных ФСБ России украинских моряков, арестованных на два месяца, вывозят из СИЗО в оккупированном Симферополе.

Об этом сообщил заместитель Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз в Facebook.

"Сейчас стало известно, что военнопленных вывозят из СИЗО Симферополя", - написал Чийгоз.

Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.

Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.

Корабли захвачены спецназом России.

Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.