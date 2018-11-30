30 ноября: какой сегодня праздник [ Редактировать ]
30 ноября - 334-й день года (335-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 31 день.
Сегодня отмечают Всемирный день домашних животных и Всемирный день слонов. А еще 30 ноября проводится Международный день защиты информации.
30 ноября отмечается народный праздник Григорий Зимоуказатель. Церковь вспоминает святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.
Народные приметы дня:
- Обычно 30 ноября выпадал снег. Именно поэтому издавна люди собирались вместе и отмечали приход календарной зимы.
- Парни кувыркались в снегу, дети катались с горки. Как правило, пытались укатиться как можно дальше. Люди верили, что это поможет стать человеку счастливым.
- Если 30 ноября хорошая и солнечная погода, то зима не будет суровой.
- Агат - именно этот камень является талисманом для того, кто родился в этот день.
- Если в этот день померить чужое обручальное кольцо, то год будет неудачным.
Именины сегодня празднуют: Генадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.
Узнайте также, что нельзя делать в церковные праздники.
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