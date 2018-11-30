30 ноября - 334-й день года (335-й в високосные годы) в григорианском календаре. До конца года остается 31 день.

Сегодня отмечают Всемирный день домашних животных и Всемирный день слонов. А еще 30 ноября проводится Международный день защиты информации.

30 ноября отмечается народный праздник Григорий Зимоуказатель. Церковь вспоминает святителя Григория Чудотворца, епископа Неокесарийского.



Народные приметы дня:

Обычно 30 ноября выпадал снег. Именно поэтому издавна люди собирались вместе и отмечали приход календарной зимы.

Парни кувыркались в снегу, дети катались с горки. Как правило, пытались укатиться как можно дальше. Люди верили, что это поможет стать человеку счастливым.

Если 30 ноября хорошая и солнечная погода, то зима не будет суровой.

Агат - именно этот камень является талисманом для того, кто родился в этот день.

Если в этот день померить чужое обручальное кольцо, то год будет неудачным.

Именины сегодня празднуют: Генадий, Григорий, Захар, Иван, Михаил.

Узнайте также, что нельзя делать в церковные праздники.