В ОБСЕ бьют тревогу из-за действий России в Крыму [ Редактировать ]
Источник: Reuters
Миссия США призвала Россию немедленно прекратить агрессивные действия - освободить захваченных украинских моряков и корабли. Дипломаты также встревожены незаконным призывом украинцев в ряды российской армии в оккупированном Крыму.
Об этом заявил временный поверенный в делах США при ОБСЕ Гарри Кемиен.
Американский дипломат подчеркнул, что гуманитарная ситуация в оккупированном Россией Крыму является тревожной. Так, Россия незаконно призвала на военную службу в российскую армию более 12 тысяч украинцев в Крыму с 2014 года.
"Этот принудительный призыв противоречит международному гуманитарному праву и должен прекратиться немедленно", - заявил Кемиен.
Он резко осудил захват Россией украинских кораблей в Азовском море. По его словам, эта ситуация означает "опасное обострение" агрессивного поведения Кремля.
"Препятствование прохождению украинских судов через Керченский пролив является нарушением международного права, и международное сообщество никогда не примет этих действий", - отметил дипломат.
В миссии призывают Россию соблюдать международные обязательства и немедленно прекратить создание препятствий или давления в прохождении украинскими судами Керченского пролива. Кроме того, там требуют немедленно освободить захваченный украинский экипаж и корабли.
"Российское обострение такого рода будет в дальнейшем подрывать статус России в мире и усилит напряжение с Украиной", - сказал Кемиен.
Также дипломат заявил, что США полностью поддерживают суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ, которые распространяются и на ее территориальные воды.
Российский пограничный корабль "Дон" совершил таран украинского рейдового буксира, в результате которого поврежден главный двигатель корабля, обшивка и леерное ограждение, утрачен спасательный плотик.
Позже военные сообщили, что "Никополь" тоже подбит. Рейдовый буксир "Яны Капу" заставили остановиться.
Корабли захвачены спецназом России.
Хронология событий, произошедших в в Азовском море 25 ноября подробно изложена здесь.
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