Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить подходящий день для любой процедуры с волосами.

По лунному календарю на декабрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Полнолуние - 22 декабря в 20 часов 48 минут.

Растущая луна - с 10 по 23 декабря 2018.

Убывающая луна - с 1 по 8, с 25 по 31 декабря 2018.

1 декабря (суббота) - стрижка в этот день принесет вам поток энергии, однако волосы будут расти медленнее.

2 декабря (воскресенье) - в этот день подарите своим волосам красоту и здоровье с помощью различных масок и бальзамов, используйте масла для роста волос и против сечения кончиков, стрижку на некоторое время отложите.

3 декабря (в понедельник) - смена имиджа может привести к стрессу и ссоре с близкими людьми.

4 декабря (вторник) - новая прическа изрядно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вы будете нравиться всем окружающим, а руководство на работе станет больше оценивать вашу исполнительность и работоспособность.

5 декабря (среда) - не рекомендуется стричь волосы в этот день. Стрижка снизит вашу эффективность в любых делах и начинаниях и даже самые мелкие задачи будут вам не под силу.

6 декабря (четверг) - отмените поход к парикмахеру, если не хотите ухудшить свое состояние здоровья.

7 декабря (пятница) - стригите волосы утром, чтобы настроить свою жизнь на позитив и энергию.

8 декабря (суббота) - стрижка в этот день очень хорошо повлияет на состояние вашего здоровья. У вас улучшится пищеварительная система и мозговое кровообращение. Если хотите ускорить рост волос, стригите их именно сегодня.

9 декабря (воскресенье) - смена имиджа поможет обеспечить приток денег и ярких эмоций в будущем.

10 декабря (понедельник) - очень хороший день для посещения парикмахерской. Стрижка обеспечит вас хорошим настроением и убережет от простуды.

11 декабря (вторник) - обстригите только кончики волос, не меняйте полностью прическу.

12 декабря (среда) - стрижка в этот день привлечет в вашу жизнь финансовый достаток, а также позволит в ближайшее время, если вы одиноки, найти свою вторую половинку.

13 декабря (четверг) - если у вас накопилось достаточное количество негатива, вы находитесь в ссоре, а на работе не можете прийти к согласию с руководством - стрижка волос позволит вам избавиться от всех невзгод.

14 декабря (пятница) - воздержитесь от стрижки, чтобы не привлечь в жизнь негатив и плохие эмоции.

15 декабря (суббота) - смена имиджа в этот день привлечет богатство и новые идеи. Не бойтесь рисковать, фортуна будет на вашей стороне.

16 декабря (воскресенье) - стрижка в этот день опасна, может принести в вашу жизнь недоброжелательных людей и коварство.

17 декабря (понедельник) - не лучший день для стрижки волос. Запланируйте ожидаемое событие на другое, более подходящее, время.

18 декабря (вторник) - смена имиджа ускорит рост волос, а также позволит вам познакомиться с новым кругом людей, которые изменят вашу жизнь.

19 декабря (среда) - стрижка приведет к ссоре и конфликту на работе, лучше повремените с походом к парикмахеру.

20 декабря (четверг) - смена имиджа приведет к страху перед началом чего-то нового, поэтому лучше от стрижки отказаться.

21 декабря (пятница) - отличный день для стрижки волос, с новой прической вы будете сиять и излучать энергию.

22 декабря (суббота) - отложите стрижку на другой день, чтобы избежать краж и убытков.

23 декабря (воскресенье) - если вы не планируете больших перемен, то стрижка пойдет вам на пользу. В противном случае от нее лучше воздержаться.

24 декабря (понедельник) - подарите в этот день своим волосам оздоровительные процедуры.

25 декабря (вторник) - не укорачивайте длину волос, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.

26 декабря (среда) - удачный день для стрижки волос.

27 декабря (четверг) - стрижка волос поможет решить проблемы со здоровьем.

28 декабря (пятница) - поход к парикмахеру, наделит энергией и отличным настроением на долгий период, ваша вторая половинка будет вдохновляться вами и гордиться вашими достижениями.

29 декабря (суббота) - стрижка волос придаст вам шарм и изящество.

30 декабря (воскресенье) - противопоказано стричь волосы в этот день. Вы можете навлечь беду или какие-то неприятности в новых начинаниях.

31 декабря (понедельник) - не лучший день для смены имиджа. Оставьте перевоплощения на новый год.

Также смотрите календарь благоприятных дней на весь декабрь.