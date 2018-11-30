Лунный календарь стрижек на декабрь 2018: когда стричь волосы [ Редактировать ]
Благодаря лунному календарю стрижек можно очень легко определить подходящий день для любой процедуры с волосами.
По лунному календарю на декабрь 2018 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:
- Полнолуние - 22 декабря в 20 часов 48 минут.
- Растущая луна - с 10 по 23 декабря 2018.
- Убывающая луна - с 1 по 8, с 25 по 31 декабря 2018.
1 декабря (суббота) - стрижка в этот день принесет вам поток энергии, однако волосы будут расти медленнее.
2 декабря (воскресенье) - в этот день подарите своим волосам красоту и здоровье с помощью различных масок и бальзамов, используйте масла для роста волос и против сечения кончиков, стрижку на некоторое время отложите.
3 декабря (в понедельник) - смена имиджа может привести к стрессу и ссоре с близкими людьми.
4 декабря (вторник) - новая прическа изрядно повлияет на вашу дальнейшую жизнь. Вы будете нравиться всем окружающим, а руководство на работе станет больше оценивать вашу исполнительность и работоспособность.
5 декабря (среда) - не рекомендуется стричь волосы в этот день. Стрижка снизит вашу эффективность в любых делах и начинаниях и даже самые мелкие задачи будут вам не под силу.
6 декабря (четверг) - отмените поход к парикмахеру, если не хотите ухудшить свое состояние здоровья.
7 декабря (пятница) - стригите волосы утром, чтобы настроить свою жизнь на позитив и энергию.
8 декабря (суббота) - стрижка в этот день очень хорошо повлияет на состояние вашего здоровья. У вас улучшится пищеварительная система и мозговое кровообращение. Если хотите ускорить рост волос, стригите их именно сегодня.
9 декабря (воскресенье) - смена имиджа поможет обеспечить приток денег и ярких эмоций в будущем.
10 декабря (понедельник) - очень хороший день для посещения парикмахерской. Стрижка обеспечит вас хорошим настроением и убережет от простуды.
11 декабря (вторник) - обстригите только кончики волос, не меняйте полностью прическу.
12 декабря (среда) - стрижка в этот день привлечет в вашу жизнь финансовый достаток, а также позволит в ближайшее время, если вы одиноки, найти свою вторую половинку.
13 декабря (четверг) - если у вас накопилось достаточное количество негатива, вы находитесь в ссоре, а на работе не можете прийти к согласию с руководством - стрижка волос позволит вам избавиться от всех невзгод.
14 декабря (пятница) - воздержитесь от стрижки, чтобы не привлечь в жизнь негатив и плохие эмоции.
15 декабря (суббота) - смена имиджа в этот день привлечет богатство и новые идеи. Не бойтесь рисковать, фортуна будет на вашей стороне.
16 декабря (воскресенье) - стрижка в этот день опасна, может принести в вашу жизнь недоброжелательных людей и коварство.
17 декабря (понедельник) - не лучший день для стрижки волос. Запланируйте ожидаемое событие на другое, более подходящее, время.
18 декабря (вторник) - смена имиджа ускорит рост волос, а также позволит вам познакомиться с новым кругом людей, которые изменят вашу жизнь.
19 декабря (среда) - стрижка приведет к ссоре и конфликту на работе, лучше повремените с походом к парикмахеру.
20 декабря (четверг) - смена имиджа приведет к страху перед началом чего-то нового, поэтому лучше от стрижки отказаться.
21 декабря (пятница) - отличный день для стрижки волос, с новой прической вы будете сиять и излучать энергию.
22 декабря (суббота) - отложите стрижку на другой день, чтобы избежать краж и убытков.
23 декабря (воскресенье) - если вы не планируете больших перемен, то стрижка пойдет вам на пользу. В противном случае от нее лучше воздержаться.
24 декабря (понедельник) - подарите в этот день своим волосам оздоровительные процедуры.
25 декабря (вторник) - не укорачивайте длину волос, чтобы избежать неприятностей со здоровьем.
26 декабря (среда) - удачный день для стрижки волос.
27 декабря (четверг) - стрижка волос поможет решить проблемы со здоровьем.
28 декабря (пятница) - поход к парикмахеру, наделит энергией и отличным настроением на долгий период, ваша вторая половинка будет вдохновляться вами и гордиться вашими достижениями.
29 декабря (суббота) - стрижка волос придаст вам шарм и изящество.
30 декабря (воскресенье) - противопоказано стричь волосы в этот день. Вы можете навлечь беду или какие-то неприятности в новых начинаниях.
31 декабря (понедельник) - не лучший день для смены имиджа. Оставьте перевоплощения на новый год.
Также смотрите календарь благоприятных дней на весь декабрь.
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