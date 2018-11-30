Война на Донбассе: боевики понесли потери [ Редактировать ]
В течение минувших суток сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, один солдат пропал без вести. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС).
В штабе отметили, что противник семь раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.
"Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сводке.
Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.
"По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильный, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука враг применял стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого" - отметили в штабе ООС.
По данным украинской разведки трое боевиков уничтожены.
С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.
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