В течение минувших суток сепаратисты 14 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины, один украинский военнослужащий получил ранения, один солдат пропал без вести. Об этом в пятницу, 30 ноября, сообщили в пресс-центре штаба Операции Объединенных сил (ООС).

В штабе отметили, что противник семь раз применил вооружение, запрещенное Минскими соглашениями.

"Во время боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения, пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - говорится в сводке.

Сепаратисты обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Луганское, Чермалык, Гнутово и Водяное.

"По опорным пунктам у Крымского, Гнутово и хутора Вильный, противник, кроме минометов, вел огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. По защитникам Красногоровки и Тарамчука враг применял стрелковое оружие, а неподалеку Авдеевки - автоматические гранатометы. Кроме того, вражеский обстрел из крупнокалиберных пулеметов и гранатометов зафиксирован в районе Верхнеторецкого" - отметили в штабе ООС.

По данным украинской разведки трое боевиков уничтожены.

С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.

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