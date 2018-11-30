В индийском штате Гуджарат врача заподозрили в том, что он оперировал пациентку в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает AsiaOne.

22-летнюю беременную девушку доставили в больницу, когда у нее начались родовые схватки. Ей решили сделать кесарево сечение. После операции родственникам сообщили, что ребенок мертв, а у самой роженицы сильное кровотечение. Ее отправили в частную клинику, но она умерла при транспортировке.

Кесарево сечение проводил опытный врач с 15-летним стажем. После гибели пациентки он сам вызвал полицию, так как опасался, что ее родственники нападут на него. Прибывшие полицейские проверили его дыхание при помощи алкотестера и обнаружили, что он пьян. После этого его арестовали.

Начато расследование, которое призвано определить, привела ли к гибели девушки и ее новорожденной дочери ошибка врача, или причиной их смерти было что-то иное.

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