Потрапити на великий екран у КНР непросто

Перший український фільм у Піднебесній. Мультфільм "Викрадена принцеса" з 18 січня показуватимуть у китайських кінотеатрах.

Про це повідомили його творці. Потрапити на великий екран у КНР непросто - через суворі закони. Утім "Викрадена принцеса" усі перевірки пройшла успішно. За 9 місяців прокату мультфільм показали у понад 40 країнах.

Невдовзі подивитися історію про кохання Руслана і Людмили зможуть і в Південній Кореї, Іспанії та Центральній Америці.