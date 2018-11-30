Український мультфільм виходить в прокат в Китаї [ Редактировать ]
Перший український фільм у Піднебесній. Мультфільм "Викрадена принцеса" з 18 січня показуватимуть у китайських кінотеатрах.
Про це повідомили його творці. Потрапити на великий екран у КНР непросто - через суворі закони. Утім "Викрадена принцеса" усі перевірки пройшла успішно. За 9 місяців прокату мультфільм показали у понад 40 країнах.
Невдовзі подивитися історію про кохання Руслана і Людмили зможуть і в Південній Кореї, Іспанії та Центральній Америці.
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