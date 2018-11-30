Украинская певица Настя Каменских показала фигуру в откровенном наряде со съемок клипа на песню LOMALA.

Фото певица выложила в Instagram.

На фото Настя Каменских показала стройное тело в лифе и парео золотого цвета. Фанаты сравнивают Каменских с Клеопатрой.

"Клеопатра", "Хорошо похудела", "Напоминает египетскую принцессу", "Афродита украинской эстрады", - пишут в сети.

Недавно Настя Каменских появилась на публике с помолвочным кольцом