Настя Каменских впечатлила откровенным нарядом (фото) [ Редактировать ]
Украинская певица Настя Каменских показала фигуру в откровенном наряде со съемок клипа на песню LOMALA.
Фото певица выложила в Instagram.
Вы знаете, как я люблю экспериментировать с образами и каждый раз удивлять вас 🔥 Это один из моих самых любимых луков из клипа #LOMALA 😍 А как вам? Какой из моих последних образов понравился вам больше всего? Кстати, уже в эту субботу я снова удивлю вас на @m1_musicawards 💛 Ждёте? 😘 Earrings - @apartment_13 Photo by @moi_sofism
Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)
На фото Настя Каменских показала стройное тело в лифе и парео золотого цвета. Фанаты сравнивают Каменских с Клеопатрой.
"Клеопатра", "Хорошо похудела", "Напоминает египетскую принцессу", "Афродита украинской эстрады", - пишут в сети.
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