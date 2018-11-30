Известный танцор украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство России. Об этом он сообщил, выставив фото на своей странице в Instagram.

Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики президента России Владимира Путина.

Паспорт был выдан в Москве 29 октября.

"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", - заявил Полунин.

Ранее мы писали о том, что звезда балета Сергей Полунин проявил любовь к России необычным способом.