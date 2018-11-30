Татуировка на груди "подарила" известному танцору гражданство России [ Редактировать ]
Известный танцор украинского происхождения Сергей Полунин получил гражданство России. Об этом он сообщил, выставив фото на своей странице в Instagram.
Он выложил фотографию нового паспорта в своем Instagram и заявил о поддержке политики президента России Владимира Путина.
Паспорт был выдан в Москве 29 октября.
"Россия для меня всегда была и есть добром. Я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей, которые создают революции и войны в Украине, Грузии и других странах", - заявил Полунин.
Russia always represents good for me! I am happy to Become Russian and to take stand against Evil and Unscrupulous people who create revolutions and wars in Ukraine Georgia and Many other countries. The truth is behind Russia, together we will Unite this world to live in Love. Good and Love Has to be as Aggressive and as Dedicated against Evil who is Killing people and Destroying Countries. My support For Vladimir Putin for not Selling his country and standing by his people no matter what. I can’t imagine how hard he worked and how hard it was for him. You are deferent from many other leaders, the truth Is With you. Россия для меня всегда была и есть добром я очень счастлив стать гражданином России и принять позицию против злых и бессовестных людей Которые создают революции и войны в Украине Грузии и других странах. Правда за Россией !Вместе мы объединим этот мир который будет жить в любви. Добро и любовь должны быть такими же агрессивными и целеустремленными против зла, которое убивает людей и разрушает страны. Моя поддержка Владимиру Путину который не продал свою страну и поддерживает свой народ. Не могу представить насколько тяжело он работал и насколько сложно ему было. Вы другой чем многие лидеры, Правда за вами.
Публикация от Sergei Polunin (@sergeipolunin)
Ранее мы писали о том, что звезда балета Сергей Полунин проявил любовь к России необычным способом.
по теме
В Украине закрыли въезд мужчинам из России
В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством России
Сенат США осудил российскую агрессию России в Азовском море
В США Сенат единогласно принял резолюцию
Раненых украинских моряков выписали из больницы
Троих военнослужащих ВМС Украины, которых госпитализировали после атаки ФСБ России в Керченском проливе, выписали из больницы
Порошенко призвал НАТО разместить свои корабли в Азовском море
Порошенко призвал страны Североатлантического альянса (НАТО) направить военные корабли в Азовское море
Россия хочет присоединить еще часть Украины - Порошенко
Президент Украины Петр Порошенко заявил, что события 25 ноября во Азово-Керченской акватории показывают агрессивные намерения президента России