В сети набирает популярность сообщение вора из Великобритании, который украл ноутбук студента и извинился. Посланием поделился сосед жертвы Стиви Валентайн на своей странице в Twitter.

Злоумышленник прислал письмо на email. Он попросил прощения за украденный ноутбук.

"Я очень бедный, и мне нужны деньги. Я не взял ваш телефон и кошелек, поэтому я надеюсь, что это немного сгладит ситуацию", - своеобразно извинился вор.

So my flat mates laptop got stolen today, please pree what the thief sent him 😂😂😂😂 pic.twitter.com/pDhhpmncPz