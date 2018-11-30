В сети набирает популярность сообщение вора из Великобритании, который украл ноутбук студента и извинился. Посланием поделился сосед жертвы Стиви Валентайн на своей странице в Twitter.

Злоумышленник прислал письмо на email. Он попросил прощения за украденный ноутбук.

"Я очень бедный, и мне нужны деньги. Я не взял ваш телефон и кошелек, поэтому я надеюсь, что это немного сгладит ситуацию", - своеобразно извинился вор.

So my flat mates laptop got stolen today, please pree what the thief sent him 😂😂😂😂 pic.twitter.com/pDhhpmncPz — Stevie Valentine (@StevieBlessed) 28 ноября 2018 г.

Каким-то образом преступник понял, что его жертва учится в университете, поэтому предложил ей помощь.

"Если на ноутбуке есть какие-то важные файлы для учебы, дайте мне знать, и я отправлю их на email", - написал вор, а затем еще раз извинился в конце письма.

Пост Валентайна всего за несколько дней набрал почти 70 тысяч ретвитов и более 220 тысяч лайков. Пользователи сети посмеялись над неожиданным поступком злоумышленника.

"Если ему правда жаль, пусть напишет следующее эссе за студента", - пошутил один из комментаторов.

"И кто-то еще будет говорить, что у воров отсутствует понятие чести", - заявил другой.

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