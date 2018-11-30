В Украине закрыли въезд мужчинам из России [ Редактировать ]
В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.
"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане России в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил Цигикал.
Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.
Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции.
Ранее Порошенко заявил о том, что Россия хочет присоединить еще часть Украины.
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