В связи с военным положением Украина закрыла въезд для мужчин с гражданством России в возрасте от 16 до 60 лет. Об этом на совещании у президента заявил глава Государственной пограничной службы Петр Цигикал.

"В пунктах пропуска осуществляется усиленные меры контроля. Прежде всего, в отношении граждан Российской Федерации. Не пропускаются граждане России в возрасте от 16 до 60 лет мужского пола", - заявил Цигикал.

Петр Порошенко отметил, что эти меры должны помешать России формировать отряды частных армий на украинской территории.

Еще раз: мужской пол с 16 до 60 лет, применяются ограничения, кроме гуманитарных случаев, будут четко выписаны в инструкции.

Ранее Порошенко заявил о том, что Россия хочет присоединить еще часть Украины.