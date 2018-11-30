Захваченных украинских моряков, незаконно арестованных после агрессии России в Керченском проливе, переводят в одно из московских СИЗО. Об этом сообщила ТАСС "уполномоченный" по правам человека в Крыму Людмила Лубина.

"Командный состав переводят в Москву "…" Большая группа создана из московских следователей, из наших следователей (которые будут вести дела задержанных - ред.)", - сказала она.

Лубина не уточнила, сколько украинцев переводят в Москву. Она подчеркнула, что жалоб от них не поступало.

Ранее мы писали о том, что ЕСПЧ обязал Россию дать пояснения по захвату украинских моряков.