Украинская сторона своевременно передала сообщение о движении группы кораблей о намерении прохождение через Керченский пролив. Об этом заявил президент Петр Порошенко во время совещания относительно усиления обороноспособности страны в пятницу, 30 ноября.

"Передав сообщение о движение через пролив, украинская сторона также четко подтвердила готовность взять на борт лоцмана для проведения соответствующих навигационных услуг. Абсолютно идентично с тем, как это было в сентябре во время предыдущего прохода", - заявил Порошенко.

В России настаивают, что Украина не уведомила о прохождении судов за 48 часов и не подтвердила намерение за 24 часа до прохождения Керченского пролива. В ФСБ утверждают, что украинские суда незаконно нарушили госграницу России и поэтому были задержаны.

Ранее захваченных украинских моряков переводят в московское СИЗО.