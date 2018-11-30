Как стать богатым: приметы и суеверия [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В народе существует множество примет, которые свидетельствую о том, что вас ожидает прибыль. Об этом пишет Dictat.
- Подметать пол нужно от порога, а не к порогу, чтобы добро из дома не выносить.
- Вечером подметать пол нельзя - счастье с дома выметаешь.
- Мусор вечером не выбрасывают - деньги с дома выносить.
- Сразу после отъезда кого-либо из членов семьи или гостивших в доме друзей пол не подметают - с уехавшими может случиться несчастье в пути.
- Подметать в одном доме разными вениками - разгонять богатство, зазывать бедность в дом.
- В доме свистеть нельзя - к бедности и нищете.
- Деньги оставить на ночь на столе - к потери денег.
- На ночь пустая бутылка на столе - к безденежью.
- Мыть пол после захода солнца - вымыть свое благосостояние.
- Деньги любят счет. Карманные деньги надо пересчитывать три раза в день. Считать деньги стоит в одиночестве, в закрытом помещении, куда не могут заглянуть посторонние.
- Нельзя стоять на пороге - мешать приходить в дом благополучию.
- Долг надо отдавать утром, если отдать вечером - деньги не будут водиться.
- После заката солнцам деньги не считают, иначе они убавится.
- В плохую погоду лучше ничего с дома не выносить.
- Деньги на стол не стоит ставить - к убыткам.
- В комнатах дома в углах поставьте монеты, чем больше будет их горка, тем больше денег придет в ваш дом. Их нельзя выметать и забирать.
Смотрите также приметы о том, как выйти замуж.
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