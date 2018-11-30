Мужчина оригинально отомстил мошеннику и удивил сеть [ Редактировать ]
Американец Энтони Шиллингс оригинально поиздевался над мошенником, который предлагал ему получить денежное вознаграждение. Скриншот переписки опубликован на имиджборде Imgur.
Мужчина получил СМС с неизвестного номера. Незнакомец представился Ларри Брауном - сотрудником крупнейшей в мире публичной нефтяной компании ExxonMobil. Он заявил, что Шиллингс выиграл в лотерее 25 тысяч долларов.
Шиллингс мгновенно понял, что его пытаются обмануть, поэтому начал издеваться над злоумышленником с первых же сообщений.
"Ого, это прекрасно. Я везунчик. Давайте я с трех раз угадаю, откуда вы родом, и если я буду прав, вы утроите мой выигрыш", - написал он, но его собеседник не повелся на провокацию и продолжил обман.
Браун попросил "счастливчика" указать контактные данные и полный адрес, чтобы оформить доставку денег через курьера службы FedEx. Мужчина выполнил просьбу и попросил отправить выигрыш по адресу Пенсильвания-авеню, 1600 - в официальную резиденцию президента США.
"Это большой Белый дом. Вы точно не ошибетесь", - добавил Шиллингс.
Мошенник пообещал, что на следующий день посылку с деньгами доставят по указанному адресу, но Шиллингсу придется заплатить заранее, так как иногда люди "бьют курьеров и не платят".
"Курьеры били вас? Послушайте, Ларри Браун. Это не норма. Я звоню в HR-службу Exxon. Нам нужно сообщить об этом", - серьезно заявил Шиллингс.
Несмотря на многочисленные отказы собеседника, шутник продолжил гнуть свою линию. Он заявил, что пообщался с менеджерами и выбил для мошенника вознаграждение - 40 тысяч долларов за то, что его избил курьер. Однако для получения выигрыша ему тоже пришлось бы сначала отправить деньги за доставку.
"Я собираюсь отправить к вам курьера, чтобы тот избил вас, если вы мне не заплатите", - начал угрожать Шиллингс. Он также отправил нарисованную от руки иллюстрацию, на которой был нарисован курьер, избивающий Ларри Брауна. Последний ответил "ладно" и на этом разговор закончился.
Пользователи сети посмеялись над оригинальными ответами Шиллингса. Они отметили, что у мужчины прекрасное чувство юмора. Некоторые в шутку пожалели "бедного Ларри", который просто хотел отправить деньги счастливчику.
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