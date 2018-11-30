Санкции против России: в ЕС примут изменения [ Редактировать ]
Евросоюз готовит изменения в санкции против России в связи с подрывом суверенитета Украины. Соответствующие рабочие документы обнародованы в базе данных евроинститутов.
В базе документов ЕС, которые находятся в разработке, появились два упоминания о возможных новых ограничениях.
"Предложение высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Совету о внесении изменений в решение совета 2014/145/CFSP относительно ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", - говорится в ссылке на документ, доступ к содержанию которого закрыт.
Кроме того, в повестке группы советников Брюсселя по международным вопросам впервые после встречи глав МИД в ноябре появился пункт "Подрыв суверенитета Украины: проект решения Совета и имплементация регулирования". Это также указывает на проработку возможных ограничительных мер.
Ранее мы писали о том, что в Евросоюз готовит изменения в санкции против России.
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