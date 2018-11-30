Польща не заплющуватиме очі на кричуще порушення міжнародного права

Російські війська вже офіційно атакують Україну. Про це заявив міністр нацональної оборони Польщі - Маріуш Блащак.

За словами очільника оборонного відомства, Росія своєю агресивною політикою прагне поступово відновити імперію. Це вкотре доводять останні події у Керченській протоці та захоплення українських кораблів і моряків.

Серед іншого, Блащак додав, що Польща не заплющуватиме очі на таке кричуще порушення міжнародного права та активно йому протидіятиме.