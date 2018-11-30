Над Балтійським морем перехопили російські винищувачі [ Редактировать ]
Винищувачі військово-повітряних сил Бельгії перехопили російські військові літаки Су-27 над Балтійським морем. За даними тамтешнього Міноборони інцидент стався ще 28 листопада.
Росіяни намагалися пролетіти над Балтійським морем "без надання плану польоту". Відео "перехоплення" ВПС Бельгії - опублікували на сторінці у Twitter.
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