Росіяни намагалися пролетіти над Балтійським морем "без надання плану польоту"

Винищувачі військово-повітряних сил Бельгії перехопили російські військові літаки Су-27 над Балтійським морем. За даними тамтешнього Міноборони інцидент стався ще 28 листопада.

Росіяни намагалися пролетіти над Балтійським морем "без надання плану польоту". Відео "перехоплення" ВПС Бельгії - опублікували на сторінці у Twitter.