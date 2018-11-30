Військові бази замість баз відпочинку. Голова Генічеської райадміністрації готовий надати в користування армійцям усі пансіонати на популярній серед українців Арабатській стрілці. Як таку заяву сприйняли власники - дізналася Марина Михайловська.

Більше сорока кілометрів берегової лінії та майже 80 пансіонатів. Арабатська стрілка - одне з улюблених місць відпочинку українців влітку. Але невдовзі вона може перетворитися на місце дислокації військових. Принаймні, голова Генічеської райдержадміністрації вважає це цілком реальним та необхідним на випадок інтервенції.

"І я не буду слухать ті слюні і соплі деяких керівників закладів, які будуть розповідати, що вони нібито запечатали все на зимовий період. Розпечатаємо заклади, і запечатаємо, кого необхідно буде", - говорить Олександр Воробйов, голова Генічеської райдержадміністрації.

Місцеві жителі зізнаються - така заява Олександра Воробйова їх здивувала. Ймовірне сусідство військових людей не лякає, однак сподіваються, що цього не знадобиться.

"Расселять людей в пансионаты без согласия руководителей, это несерьезно. Я считаю, надо собрать руководителей пансионатов, объяснить ситуацию", - говорить Олександр, сезонний робітник.

Керівники об'єктів відпочинку підтвердили - щодо нововведень під час воєнного стану з ними ніхто не радився. Утім взяти коментар у них виявилося завданням не з легких. Взимку у пансіонатах лише охорона, здравниці не працюють, законсервовані. Як нам пояснив у телефонній розмові власник гостьового будинку, ці споруди пристосовані для життя лише у теплу пору року.

"Технически запустить любую даже небольшую базу отдыха проблемно. Мы запустили воду, водопровод, но в мороз водопровод, когда им не пользуешься, когда вода не циркулирует, он будет замерзать", - говорить Андрій, власник гостьового будинку.

Хто обслуговуватиме споруди і за чий рахунок? Наразі підприємці ще не отримали чітких вказівок від влади. Отож чекають на пояснення та сподіваються, що все буде у законному полі.

"Если будет такое решение в рамках закона, не будет подвергаться оспариванию, мы примем, разместим, поможем. Человек 20-30 точно", - говорить Олександр Юрса, представник адміністрації готельного комплексу.

А тим часом у Генічеському районі посилюють заходи безпеки. Уже працює блокпост на під'їзді до міста. Патрульні зупиняють та перевіряють немісцеві автівки.