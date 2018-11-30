Ілон Маск пообіцяв не курити марихуану публічно [ Редактировать ]
Не курити марихуану та не вживати алкоголь публічно - пообіцяв Ілон Маск засновникові НАСА - Джиму Брайденстайну.
Адже, на думку науковця, людина, яка запускає американських астронавтів у відкритий космос - має поводитися стриманіше. Нагадаю, у вересні Маск курив канабіс у прямому ефірі під час інтерв'ю.
Після цього, керівництво NASA вирішило провести перевірку культури виробництва на заводах космічної компанії Маска - SpaceХ.
по теме
Вчені знайшли пожирачів нафти
Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів - дають їм змогу "харчуватися" частками вуглеводнів
Американці навчили бактерії їсти нафту
Техаські вчені знайшли бактерії, здатні їсти нафту. Фахівці з'ясували, що генетичні особливості цих організмів дають їм змогу "харчуватися" частками вуглеводнів
США планують повернутися на Місяць
Сполучені Штати планують повернутися на Місяць. За словами глави НАСА Джима Брайденстайна, вже завтра космічна агенція оголосить про укладення нових договорів з американськими компаніями щодо польотів на природний супутник Землі
Илон Маск первым высадится на Марс
Знаменитый американский бизнесмен, основатель компании Tesla Илон Маск сделал заявление
Ученые создали имплант от "плохого настроения"
Американские ученые заявили, что поведение и настроение человека можно контролировать