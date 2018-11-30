Не курити марихуану та не вживати алкоголь публічно - пообіцяв Ілон Маск засновникові НАСА - Джиму Брайденстайну.

Адже, на думку науковця, людина, яка запускає американських астронавтів у відкритий космос - має поводитися стриманіше. Нагадаю, у вересні Маск курив канабіс у прямому ефірі під час інтерв'ю.

Після цього, керівництво NASA вирішило провести перевірку культури виробництва на заводах космічної компанії Маска - SpaceХ.