В пятницу, 30 ноября, в Киеве возле станции метро "Театральная" обнаружили труп пенсионера. Об этом сообщает корреспондент сайта "Подробности".

Несчастный случай произошел на ступеньках перед входом в метро. Территорию оцепила полиция.

По предварительной информации, мужчине стало плохо, что и стало причиной смерти.

На месте происшествия находится дочь потерпевшего, которая по телефону сообщила о смерти отца.

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