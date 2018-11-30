В Одессе полиция разыскивает 15-летнего Мохонина Алексея. Подросток ушел в школу 26 ноября, но до сих пор не вернулся, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Приметы: на вид 16-17 лет, рост 178 см, худощавого телосложения, волосы каштановые, глаза карие, смуглая кожа.

Был одет в голубую рубашку, синие джинсы (с дырками), темно-синяя зимняя куртка, черные кроссовки, рюкзак черный "Найк". Если вам что-либо известно о местонахождении Алексея, просьба сообщить по телефонам: 102, 779-42-52 или 80662256390.

На днях под Киевом пропала 15-летняя девочка.