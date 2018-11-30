Диверсифицированная международная группа компаний Group DF заявляет, что действие антидемпинговых пошлин на удобрения из России сохраняется на установленном в 2017 году уровне.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Group DF, передают "Українськi Новини".

"Решение апелляционного административного суда, принятое 27 ноября 2018 года, никак не повлияло на действие существующих антидемпинговых пошлин на карбамид и КАС, происхождением из РФ. Антидемпинговые пошлины на азотные удобрения российских производителей остаются на прежнем уровне – 31,84%, установленном в 2017 году", - сказано в сообщении со ссылкой на GR директора Group DF Игоря Гольченко.

Согласно сообщению, в суде Group DF пыталась повысить указанные пошлины, что было бы эффективно в 2017 году.

"Однако в нынешней ситуации мы не видим целесообразности в продолжении процесса", - сказано в сообщении.

Отмечается, что увеличение пошлин приведет к ненужному ажиотажу и спекуляции на ценах в период сезона весенней посевной, а размер даже увеличенных демпинговых пошлин, на который рассчитывала компания, после последнего повышении цены на газ до почти 500 долларов за 1000 куб. м не окажет какого-либо эффекта на прекращение демпингового импорта из России.

По этим причинам компания добровольно отказалась от продолжения судебного разбирательства и отозвала свой иск и ожидает, что такой шаг способен стабилизировать цену на удобрения на рынке.

"При этом, нам очень жаль что отдельные аграрные ассоциации, лоббирующие интересы российских производителей удобрений, расценивают наши действия как собственную победу. В ответ на голословные и безосновательные обвинения, касающихся цен на удобрения, стоит отметить, что за последний год цена газа выросла более, чем на 200 долларов в то время, как цена на наши удобрения поднялась всего на 19 долларов", - сказано в сообщении.

По состоянию на 30 ноября 2018 на складах предприятий хранится более 400 тыс. тонн удобрений, готовых к отгрузке.

К весенней посевной 2019 года компания планирует произвести еще как минимум 1,5 млн тонн, чего, по оценкам компании, будет достаточно для удовлетворения потребностей отечественного рынка в удобрениях.

В случае, если спрос со стороны потребителей будет расти, заводы готовы дальше нарастить объемы производства до 2 млн тонн.

Как сообщали Українськi Новини, 13 февраля 2017 года Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) приостановила действие антидемпинговых пошлин в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России.

27 декабря Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) ввела антидемпинговые пошлины в размере 4,19%-31,84% на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачной смеси) из России с марта 2017 года на 5 лет до марта 2022 года.

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) Украины 23 июня 2015 года начала антидемпинговое расследование импорта некоторых азотных удобрений из России.

Это расследование дважды продлевалось до 23 сентября и до 23 декабря.

В августе Союз химиков Украины обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману и Министерству экономического развития и торговли с просьбой как можно скорее ввести пошлины на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачную смесь) из России, а также увеличить существующие пошлины на импорт аммиачной селитры из России.

При этом холдинговая компания Ostchem, объединяющая предприятия азотной химии Group DF, отмечала высокие риски для Украины стать полностью зависимой от российских поставщиков удобрений в случае, если не будут введены пошлины на импорт карбамида и КАС (карбамидно-аммиачную смесь) из России.

В июле 2014 года Украина увеличила антидемпинговые пошлины на импорт нитрата аммония (аммиачной селитры) из России с 9,76-11,91% до 20,51-36,03%.

Комиссия приняла решение установить ставку антидемпинговой пошлины для компании "Дорогобуж" (Смоленская область, Россия) в размере 20,51% (ранее ставка составляла 9,76%), для компании "МХК "Еврохим" (Москва, Россия) в размере 36,03% (ранее ставка составляла 0%), для остальных российских экспортеров - 36,03% (ранее ставка составляла 11,91%).

Group DF - диверсифицированная международная группа компаний, бизнес которой представлен в 11 странах Европы и Азии.

Основные направления деятельности группы - азотный, титановый и газовый бизнесы.

В частности, Group DF - один из крупнейших инвесторов в химическую промышленность и энергетику на территории Восточной Европы.

Группа также развивает компании в сферах сельского хозяйства, медиа и недвижимости.