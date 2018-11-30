Морщины на лбу могут быть признаком болезни [ Редактировать ]
Обычно морщины рассматривают в косметологическом плане. Но специалисты предупреждают: морщины - показатель не только возраста, они указывают на склонность человека к различным болезням. Об этом пишет svidok.online.
Морщины на лбу. Этот тип морщин является одним из самых заметных. Нередко морщины на лбу появляются в раннем возрасте (независимо от пола), бывают при этом заметными, глубокими. Такие морщины указывают на болезни сердца, считают ученые.
В частности, раннее появление резко выраженных морщин на лбу говорит о недостаточной выработке белков коллагена и эластина, которые обеспечивают упругость и гладкость кожи. Эти же белки важны для поддержания эластичности сосудистой ткани. Их дефицит не только способствует возникновению морщин, но и вредит сосудам, которые становятся хрупкими. Поэтому, считают эксперты, глубокие и ранние морщины на лбу могут указывать на то, что человек склонен к гипертонии, инфаркта или инсульта.
В этом случае медики советуют проверить сосуды, сдать анализы на уровень сахара и холестерина крови, а также знать свое артериальное давление и контролировать его.
Морщины на веках. Если верхнее веко нависает и выглядит "помятым", это может указывать на плохое состояние нерва, отвечающего за веко. В подобной ситуации можно предположить склонность к болезням нейродегенеративного характера, инсульту.
Терапевты советуют при опускании век и появлении морщин посетить невролога и проверить органы сосудистой системы.
Морщина на мочке уха. Вертикальная морщина на мочке уха может указывать на атеросклероз - сосудистую патологию, связанную с укупоркой сосудов и артерий бляшки холестерина. При подобном нарушении меняется нормальное кровообращение и повышается риск образования тромбов, возникновение инсульта и инфаркта.
Тем, у кого на мочке уха появилась вертикальная морщина, врачи рекомендуют сдать анализы на холестерин.
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