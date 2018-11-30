Жителя Каменского Днепропетровской области обвинили в насилии и хулиганстве после того, как он решил проучить свою тещу.

Мужчина засунул теще в рот носок, после чего решил заклеить ей рот скотчем, рассказывает местное издание dnepr24.com.ua.

После случившегося женщина решила подать на мужчину в суд и обвинила мужчину в домашнем насилии физического характера.

На заседании суда мужчина признался в содеянном. Из-за того, что у подсудимого есть ребенок, суд решил применить к мужчине административное наказание в виде штрафа, размер которого составил 170 гривен.

Также гражданину придется заплатить судебные издержки в виде 352 гривен. Таким образом, выходка обойдется зятю-тирану в 522 гривны.

Иначе поступил житель Ирландии, когда его "достала" теща - он просто засудил за ее "невыносимое" поведение свою жену.