Под Днепром зять-изверг затолкал теще в рот носки [ Редактировать ]
Жителя Каменского Днепропетровской области обвинили в насилии и хулиганстве после того, как он решил проучить свою тещу.
Мужчина засунул теще в рот носок, после чего решил заклеить ей рот скотчем, рассказывает местное издание dnepr24.com.ua.
После случившегося женщина решила подать на мужчину в суд и обвинила мужчину в домашнем насилии физического характера.
На заседании суда мужчина признался в содеянном. Из-за того, что у подсудимого есть ребенок, суд решил применить к мужчине административное наказание в виде штрафа, размер которого составил 170 гривен.
Также гражданину придется заплатить судебные издержки в виде 352 гривен. Таким образом, выходка обойдется зятю-тирану в 522 гривны.
Иначе поступил житель Ирландии, когда его "достала" теща - он просто засудил за ее "невыносимое" поведение свою жену.
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