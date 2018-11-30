Жительница Австралии подала в суд на родителей за то, что по ее словам, жизнь с ними была невыносимой. 18-летняя девушка не могла дождаться своего совершеннолетия, чтобы подать в суд на своих родителей, пишет "Голос. Ua".

Дело в том, что ее родители всегда были большими поклонниками социальных сетей и частенько выкладывали фото своей дочери. По словам австралийки, ее жизнь с 2009 года стала настоящим адом. И мать, и отец постоянно публиковали на Facebook детские фотографии дочери, которые можно считать интимными. На фото девушка часто была изображена в подгузниках, на горшке или в ванной.



С самого начала дочь просила удалить снимки и больше не публиковать, но все ее просьбы были тщетны. Из-за того, что родители отказывались ее слушать, единственным выходом для австралийки стал суд. По словам девушки, над ней постоянно издевались одноклассники из-за этих фотографий, никто не хотел общаться с ней. Родители не обращали на это никакого внимания. За 6 лет родители разместили больше 500 фотографий. Пока что неясно, почему для них было так важно выкладывать на всеобщее обозрение интимные моменты из жизни дочери.

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