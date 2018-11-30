Ребенок сорвал прием у Папы Римского (видео) [ Редактировать ]
Еженедельная аудиенция, которую Папа Римский дает в Ватикане, обернулась неожиданным образом. На сцене, где выступал Франциск и сидели его ассистенты, вдруг выбежал мальчик. Вероятно, ребенка привлекла яркая форма гвардейца, потому что мальчик смело начал ее изучать, не обращая ни на кого вокруг внимания, сообщает "Сегодня".
Затем мальчик начал бегать вокруг понтифика. Ребенка попыталась успокоить и забрать младшая сестра, но все попытки не увенчались успехом - мальчик не уходил. В итоге ребенку разрешили остаться на сцене.
Позже Папа Римский объяснил, что мальчик оказался немым. Таким образом он попытался общаться с понтификом. Франциск признался, что ребенок заставил его задуматься.
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