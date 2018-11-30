Буря в Приазовье: с домов срывает крыши (видео) [ Редактировать ]
30 ноября в Приазовье (Херсонская, Запорожская, Донецкая области) разбушевалась буря. Из-за сложных погодных условий объявлен второй уровень угрозы, что означает возможные проблемы с движением автотранспорта, перебои в работе электросетей, аварии в системе коммунального хозяйства.
Ветер в регионе усилился до 25 метров в секунду. На Азовском море, в портах "Мариуполь" и "Бердянск" местами порывы до 28 метров в секунду. Высота волн достигает 1,3−1,5 метра, а в открытой части моря - двух метров, пишут "Факты".
В районе Арабатской Стрелки Азовское море разлилось и затопило трассу "Геническ - Стрелковое". Морская вода залила почти километр дороги. Движение по трассе не перекрывалось, но в районе дежурят спасатели, готовые оказать помощь проезжающему транспорту и местному населению.
Кроме того, сильный северо-восточный ветер повредил крышу на жилом доме в городе Бердянске на Азовском море. Очевидцы засняли на видео последствия разбушевавшейся стихии:
Как сообщалось, 30 ноября - 1 декабря во многих регионах Украины заметно ухудшится погода. Объявлено штормовое предупреждение.
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