Винищувачі Бельгії перехопили російські літаки Су-27 над Балтійським морем [ Редактировать ]
Винищувачі військово-повітряних сил Бельгії перехопили російські військові літаки Су-27 над Балтійським морем. За даними бельгійського міноборони, інцидент стався ще 28 листопада.
Росіяни намагалися пролетіти над Балтикою "без надання плану польоту". Відео "перехоплення" ВПС Бельгії опублікували на сторінці у Twitter.
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