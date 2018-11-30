Росіяни намагалися пролетіти над Балтикою "без надання плану польоту"

Винищувачі військово-повітряних сил Бельгії перехопили російські військові літаки Су-27 над Балтійським морем. За даними бельгійського міноборони, інцидент стався ще 28 листопада.

Росіяни намагалися пролетіти над Балтикою "без надання плану польоту". Відео "перехоплення" ВПС Бельгії опублікували на сторінці у Twitter.