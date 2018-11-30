І, власне, вже дуже скоро Польща посилить можливості такої протидії. 20 ракетних артилерійських систем залпового вогню HIMARS передадуть країні Сполучені Штати.

Продаж високомобільних систем уже схвалив Державний департамент США. Загальна вартість поставки становить приблизно 655 мільйонів доларів. Польща стала другою, після Румунії, країною Східної Європи, яка придбала HIMARS.

У Держдепі наголосили, що ця угода спрямована на зміцнення безпеки Польщі - важливого союзника США в НАТО, особливо на тлі російської агресії.