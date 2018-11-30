Йдеться про чоловіків, віком від 16 до 60 років

Україна обмежила в'їзд громадян Російської Федерації до України. Йдеться про чоловіків, віком від 16 до 60 років. Про це заявив Петро Порошенко на сьогоднішній нараді з керівниками силових відомств.

За словами президента, такий крок допоможе протидіяти створенню в Україні російських спецзагонів для дестабілізації ситуації.

"Чоловіча стать, 16-60, застосовується відповідне обмеження, крім гуманітарних випадків. Я би посилив вимоги до реєстрації в областях, де введено воєнний стан щодо горомадян РФ. Це заходи, які перешкоджають РФ формувати тут загони приватних армій, які насправді є предствниками Збройних сил РФ", - заявив Петро Порошенко, президент України.