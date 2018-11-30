Україна обмежила в'їзд громадян Росії [ Редактировать ]
Україна обмежила в'їзд громадян Російської Федерації до України. Йдеться про чоловіків, віком від 16 до 60 років. Про це заявив Петро Порошенко на сьогоднішній нараді з керівниками силових відомств.
За словами президента, такий крок допоможе протидіяти створенню в Україні російських спецзагонів для дестабілізації ситуації.
"Чоловіча стать, 16-60, застосовується відповідне обмеження, крім гуманітарних випадків. Я би посилив вимоги до реєстрації в областях, де введено воєнний стан щодо горомадян РФ. Це заходи, які перешкоджають РФ формувати тут загони приватних армій, які насправді є предствниками Збройних сил РФ", - заявив Петро Порошенко, президент України.
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