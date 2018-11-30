Атаку відбили, під час бою один армієць був поранений

Далі повідомлення зі сходу. На Луганському напрямку минулої доби сталося бойове зіткнення з диверсантами. У штабі Операції Об'єднаних сил розповіли подробиці. В районі Кримського під прикриттям мінометів до наших позицій наблизилася диверсійно-розвідувальна група противника. Атаку відбили, під час бою один армієць був поранений.

Окрім того, зник безвісти солдат Сергій Проданюк, який у складі резервної групи здійснював зачистку місцевості. Зараз його розшукують.

За даними української розвідки - трьох окупантів знищено. Загалом, минулої доби російські найманці здійснили 14 атак, половину з них - із забороненого озброєння. З мінометів били по Луганському, Вільному та по наших позиціях на приморській ділянці фронту. Сьогодні зранку ворожих атак не було.