Курортне місто Бодрум у Туреччині затопило. Через потужні зливи тамтешні вулиці перетворилися на повноводні ріки.Рясні дощі спричинив смерч, що пронісся морем.

Водою змивало автомобілі, підтопило і перші поверхи будинків. Після дощу на місто чекає нове лихо - град завбільшки з ліщину.

Синоптики прогнозують зливи на всій території Туреччини наступного тижня.