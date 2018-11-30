Негода у Туреччині: курортне місто Бодрум затопило [ Редактировать ]
Курортне місто Бодрум у Туреччині затопило. Через потужні зливи тамтешні вулиці перетворилися на повноводні ріки.Рясні дощі спричинив смерч, що пронісся морем.
Водою змивало автомобілі, підтопило і перші поверхи будинків. Після дощу на місто чекає нове лихо - град завбільшки з ліщину.
Синоптики прогнозують зливи на всій території Туреччини наступного тижня.
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