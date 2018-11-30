80 гривень за квиток, 35 хвилин в дорозі і ви в Борисполі

У перший рейс сьогодні вирушив залізничний експрес "Київ-"Бориспіль"".У церемонії відкриття взяли участь президент та прем'єр-міністр. Про запуск транспортного проекту, якого давно чекала столиця продовжить Лариса Зубенко.

80 гривень за квиток, 35 хвилин в дорозі і ви в Борисполі. Відсьогодні із Південного вокзалу курсуватиме рейковий автобус сполученням Київ-Пасажирський - аеропорт "Бориспіль".

Запланований інтервал руху експресів: від 22 хвилин до однієї години. Залізничники кажуть, будуть підлаштовувати розклад під завантаженість аеропорту. За один рейс потяг може перевезти до 120 пасажирів. У вагоні польського виробництва комфорті сидіння, обігрівачі та місця для людей з особливими потребами. Перші пасажири експресу - президент та прем'єр-міністр України сервісом задоволені.

"Хтось збирався це будувати за 20 років, хтось збирався це будувати за 12 років, а коли питають - за скільки років збудували цей експрес, а кажуть - за 9 місяців. Я вітаю Україну і українців з цим святом, з тим, що з'явився експрес. Він яскрава альтернатива тому, що намагалися побудувати в 10-14 роках. Він тоді коштував 11 млрд грн", - заявив Петро Порошенко, президент України.

На цей проект витратили набагато менше - 480 мільйонів гривень. Головні переваги експресу - це швидкість та низька вартість квитка. Якщо порівняти із цінами на приватні таксі, проїхатися рейковим автобусом в 4 рази дешевше. Для дітей до 14 років діє знижка - 25%.

"Ми з'єднали сьогодні перлину нашої країни - столицю з нашою повітряною столицею, з нашим "Борисполем", з аеропортом. Я вважаю, що це черговий наш інфраструктурний проект, який дає нову якість послуг для українських громадян. Я глибоко переконаний, що люди будуть задоволені. Це дійсно безпечний шлях до українського "Борисполя" і до нашої столиці", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.

Придбати квиток можна через спеціальний термінал та розрахуватись банківською карткою. З першого дня роботи потяг користується чималим попитом.

"Як раніше добиралися?

- Автобусами, а сейчас попробуем на поезде. Час мы ехали, ну сейчас посмотрим, сейчас, наверное, будет быстрее. Раньше планировала ехать на автобусе, но, возможно, пробки и буду не вовремя, а это быстро и удобно".

Рейковий автобус "Київ-Бориспіль" із проміжною станцією - "Дарниця" курсуватиме щодня із 14 колії Південного вокзалу.