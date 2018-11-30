У Черкасах запрацювали пункти обігріву [ Редактировать ]
В Україну прийшли справжні морози. Через холоднечу все частіше люди звертаються до медиків із обмороженнями. Де можна врятуватися від холоду і чому кількість травмованих зростає - знають наші кореспонденти.
Відсьогодні по місту почали працювати пункти обігріву. Всього їх 22.
"Це варення у нас, це печиво, це чай. У нас тут все є мед тоже. Люди у нас самі поприносили, трошки ми. Все в нас є".
Разом із морозами на черкаських вулицях запанувала ожеледиця. Подекуди тротуари перетворились на суцільну ковзанку. Комунальники не встигають розчищати їх та посипати. Для Тетяни дорога додому закінчилась у лікарні. Розповідає: підсковзнулась на рівному місці.
"Темно, ожеледиця, дороги нічим не посипані. Підсковзнулась, упала і почула хруст в нозі. Ну і зразу зрозуміла, що зламала ногу", - говорить Тетяна Замедянська, пацієнтка лікарні.
Кількість пацієнтів із переломами та вивихами зростає з дня на день, кажуть медики. Але найбільше хворих очікують з наступного тижня. Коли прийде відлига і вдень крига розтаватиме, а на ніч знову замерзатиме.
"Ми знаємо, що може бути, і коли буде, не дай Бог, масове звернення людей у зв'язку із зміною погодних умов. То відповідно ми посилювати кількість людей", - говорить Віталій Григор'єв, ортопед-травматолог 3 міської лікарні Черкас.
Вдарили морози і в Чернівецькій області. Уночі в регіоні температура опускалася до мінус 17. А в горах - до мінус 21 градуса. Як наслідок, вже є випадки обморожень. В одному із районів до реанімації потрапила 54-річна жінка. Ще одна - померла в обласній лікарні.
"Люди замерзають внаслідок того, що вони чи випили, чи перебрали. І внаслідок того, що лежать на холодній землі, охолоджується організм і вони отримують обмороження кінцівок", - говорить Василь Бабюк, керівник відділу реагування УДСНС України в Чернівецькій області.
До лікарні потрапляють не лише з обмороженнями. Ось ця жінка до медиків прийшла із донькою. Дівчина впала прямісінько біля дому. У неї травма руки.
"Вона працює в нічні зміни, вона повар. Прямо з таксі вийшла і впала. Це шутки? Отако йдеш з роботи - 2 години йдеш, поки додому дійдеш".
Тротуари в місті і справді нагадують ковзанки.
"Ось, за вчора, 19 переломів, позавчора - 7. Три дні тому – 11. Перелом при падінні на руку і так само кісточки ноги - гомілково-ступеневий суглоб. Це основні переломи", - розповідає Андрій Бочаров, лікар-травматолог.
Поки що рятувальники пункти обігріву не облаштовують. Та зігрітися вже можна в приміщенні "Народної допомоги". Громадська організація опікується безхатьками. Нічліжки з настанням холодів заповнені вщерть. Окрім даху над головою та тепла, тут ще й годують.
"Харчуємо з 14 до 14:30. Бачите, отут у нас підготовлено вже для їхнього харчування. І ввечері, хто приходить, ми також надаємо їм харчування", - говорить Наталія Петричук, соціальний фахівець ГО "Народна допомога".
Морозити область буде до кінця тижня. Рятувальники радять одягатися по погоді та не забувати про шапки та рукавиці.
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