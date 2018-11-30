Помітивши копів, водій позашляховика рвонув просто у засніжене поле

Нічні перегони сніговим полем. На Прикарпатті п'яний та озброєний сілький голова намагався втекти від поліцейських. Звідки тікав? І чи змогли наздогнати війта копи? - про все далі Жанна Дутчак.

Мешканці села Довге почули стрілянину серед ночі і відразу викликали правоохоронців та мисливців. Селяни були впевнені: в їхніх лісах нишпорять браконьєри.

"Десь біля 22 години ми побачили в полі фари. Вони їздили по полю, висвітлювали зайців, займалися браконьєркою", - говорить Володимир Приймак, голова Тисменицької районної організації мисливців та рибалок.

Помітивши копів, водій позашляховика рвонув просто у засніжене поле. Та правоохоронці його наздогнали.

" - Доброго вечора, покажіть, будь ласка, посвідчення водія.

- Я не брав посвідчення. Вдома посвідчення. Бо не брав, я їхав на річку, хотів на рибу подивитись".

Без документів, зі зброєю в салоні та напідпитку. Особу водія-втікача поліцейські встановили майже одразу - це був голова села Довге Роман Червак.

"- Спиртні напої вживали?

- Вживав.

- Чому ви керуєте транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння?

- Та я не керував, то товариш".

"Оскільки голова вказував, що керував його товариш, то цей спростував. Запах спиртного з роту був. Він відмовився від тесту драгер", - розповідає Ігор Наливайко, заступник керівника Тисменицького відділу поліції.

За словами місцевих, на браконьєрстві чиновника затримують не вперше.

"Без належних на це документів і без належного на це дозволу. Вони не мали на це права знаходитись у мисливських угіддя", - говорить Володимир Приймак, голова Тисменицької районної організації мисливців та рибалок.

Правоохоронці сільського голову не затримали. Вилучили лише зброю. Сам він участь в нічних перегонах заперечує.

"Я нічого не полював. Якби мене спіймали, то права у мене в кишені. Дозвіл на зброю в мене в кишені. Зброя в сейфі. Ніде я не був", - говорить Роман Червак, сільський голова с. Довге.

На місці поліцейські склали низку адмінпротоколів: водіння у нетверезому стані, браконьєрство та порушення правил зберігання зброї. За це нетверезому чиновнику загрожує лише штраф - максимально 30 тисяч гривень.