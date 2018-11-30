Поп-певица Ани Лорак удивила поклонников внешним видом. В частности, фанатов шокировала супер тонкая талия. Артистка опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.

Фото: Instagram

Исполнительница побывала на шоу "Вечерний Ургант" и поделилась с поклонниками фото с диджеем Дэвидом Гетта и ведущий Иваном Ургантом. На передачу Ани Лорак пришла в бархатном топе с обнаженными плечами и глубоким декольте, а также кожаными штанами с высокой талией.

"Вы что, себе ребра удалили?", "Что с лицом произошло?", "Талия выглядит неестественно", "Такая тоненькая", "Красотка", - написали поклонники в комментариях.

Ранее Ани Лорак показала фото с популярным певцом.