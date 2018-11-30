"Удалила ребра?": Ани Лорак шокировала внешним видом (фото) [ Редактировать ]
Поп-певица Ани Лорак удивила поклонников внешним видом. В частности, фанатов шокировала супер тонкая талия. Артистка опубликовала новые фото на своей странице в Instagram.
Фото: Instagram
Исполнительница побывала на шоу "Вечерний Ургант" и поделилась с поклонниками фото с диджеем Дэвидом Гетта и ведущий Иваном Ургантом. На передачу Ани Лорак пришла в бархатном топе с обнаженными плечами и глубоким декольте, а также кожаными штанами с высокой талией.
"Вы что, себе ребра удалили?", "Что с лицом произошло?", "Талия выглядит неестественно", "Такая тоненькая", "Красотка", - написали поклонники в комментариях.
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