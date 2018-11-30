"Король смартфонов" проиграл миллиард в казино [ Редактировать ]
Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл целое состояние в казино, поставив компанию на грань банкротства.
Лю Лирон проиграл около 10 млрд юаней (1,4 миллиарда долларов) в одном из заведений на острове Сайпан (ассоциированная территория США), - пишет Tech in Asia.
Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. В декабре компания начнет процедуру банкротства.
Gionee была основана в 2002 году, в первые годы своего существования фирма специализировалась на выпуске проводных телефонов, однако впоследствии переключилась на производство смартфонов.
Ранее в США мать-одиночка, наоборот, выиграла 200 миллионов долларов в лотерею.
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