Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл целое состояние в казино, поставив компанию на грань банкротства.

Лю Лирон проиграл около 10 млрд юаней (1,4 миллиарда долларов) в одном из заведений на острове Сайпан (ассоциированная территория США), - пишет Tech in Asia.

Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. В декабре компания начнет процедуру банкротства.

Gionee была основана в 2002 году, в первые годы своего существования фирма специализировалась на выпуске проводных телефонов, однако впоследствии переключилась на производство смартфонов.

Ранее в США мать-одиночка, наоборот, выиграла 200 миллионов долларов в лотерею.