Світові лідери збираються в Аргентині на саміті "Великої двадцятки". На жаль, його вже можна назвати невдачливим.

По-перше, Ангела Меркель пропустить частину першого дня. Її літак зламався, тож довелося затриматись у Європі. По-друге, Дональд Трамп несподівано змінює свій графік. Він скасував офіційні переговори с президентами Туреччини та Південної Кореї - відбудуться лише неофіційні бесіди.

Також президент США відмовився від зустрічі з Володимиром Путіним. І от ця новина - і приємна, і суперечлива водночас. З одного боку, добре, що Трамп напряму пов'язав загострення в Азовському морі з неможливістю переговорів із російським президентом. Це точно підсилює позицію Сполучених Штатів, які вимагають від Росії негайного звільнення полонених. Проте, це також може означати, що Трамп не захотів особисто тиснути на Путіна.