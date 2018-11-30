Є заява й від міністрів закордонних справ держав Великої сімки

Сенат Сполучених Штатів засудив агресію Росії в Азовському морі та Керченській протоці. Американські законодавці назвали обстріл та захоплення українських суден грубим порушенням міжнародного законодавства. Та закликали Росію негайно звільнити полонених.

Подібні заяви лунають від офіційних осіб і з інших країн. Наприклад, жорстко виступила британський прем'єр Тереза Мей. Окрім звільнення моряків, вона вимагає від Росії і розрядки ситуації в регіоні.

Є заява й від міністрів закордонних справ держав Великої сімки.