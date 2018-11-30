У Стамбулі відбувся Синод Константинопольського патріархату: які рішення були прийняті? [ Редактировать ]
У Стамбулі відбувся черговий синод Константинопольського патріархату. Звісно, обговорювалось і українське питання. Зокрема, Константинополь схвалив проект статуту православної церкви в Україні.
Також було затверджено, власне, й текст Томосу для України. Проте, поки що цей документ не публікуватимуть.
Без відповіді залишається й питання про дату об'єднавчого собору.
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