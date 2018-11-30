Проте, поки що цей документ не публікуватимуть

У Стамбулі відбувся черговий синод Константинопольського патріархату. Звісно, обговорювалось і українське питання. Зокрема, Константинополь схвалив проект статуту православної церкви в Україні.

Також було затверджено, власне, й текст Томосу для України. Проте, поки що цей документ не публікуватимуть.

Без відповіді залишається й питання про дату об'єднавчого собору.