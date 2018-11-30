Уже з'явились перші обмеження, пов'язані з воєнним станом. Центральна виборча комісія скасувала місцеві вибори, заплановані на грудень. Тепер не відбудуться 45 перших і 7 додаткових виборів, а також 19 проміжних. Таким чином, створення більш ніж чотирьох десятків об'єднаних територіальних громад відкладається.

А от що ще може змінитися через воєнний стан? Та чи варто людям хвилюватися? Усі деталі - в наший довідці.

Після морського бою на Азові та політичної баталії у Верховній раді його таки запровадили. Воєнний стан. Щоправда, урізаний і з певною плутаниною в датах та публікаціях. Отже, вже остаточно та офіційно - воєнний стан діє. Триватиме 30 днів. Із 14 години 26 листопада до 14 26 грудня. Зона поширення - 10 областей.

Ось вона - на карті. У формі підкови по східному, північному та південному кордону. Всюди, де за межею України є російська присутність.

Тож найперше, в усіх цих областях українські Збройні сили привели у бойову готовність. На в'їздах у воєнні області можуть з'явитися блокпости. При цьому негайної мобілізації не буде.

Створення військово-цивільних адміністрацій, що передбачає воєнний стан, не є обов'язковим. Лише у разі необхідності.

Загалом у законі про воєнний стан йдеться про можливі обмеження цілої низки конституційних прав. А саме, права на недоторканність житла та власності, таємницю листування і телефонних дзвінків. Свободу думки і пересування. Право на мирні зібрання, страйки, підприємницьку діяльність, освіту і працю.

Однак всі ці права і свободи поки обмежені не будуть. Лише у разі наземної наступальної операції.

Усі навчальні заклади працюватимуть у звичайному режимі. Спортивні або культурні заходи - за розкладом.

Лікарні працюють у штатному режимі. Єдине, в деяких повинні створити резерв місць та ліків для вояків.

Виплати пенсій та зарплат мають відбуватися за графіком. Усі державні та приватні установи працюють без змін.

А от що повинно змінитися - так це охорона порядку. Поліція, Нацгвардія, СБУ виходять на посилений режим. Вокзали, аеропорти, пошта та стратегічні об'єкти під посиленою охороною.

При цьому комендантської години або затримань не повинно бути. Щоправда, людям краще носити із собою документи, бо можливі перевірки.

Та найбільш дискусійним питанням щодо воєнного стану були президентські вибори. Адже в таких умовах не можна проводити не тільки голосування, але й навіть починати передвиборчу кампанію. Та щоб не було будь-яких сумнівів, депутати ухвалили окреме рішення, яким голосування за президента призначили на 31 березня наступного року. Головне, аби воєнний стан не завадив оголосити про початок перегонів.