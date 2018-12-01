Воєнний стан на Донбасі: як це вплинуло на життя військослужбовців? [ Редактировать ]
Воєнний стан почав діяти й у Донецькій та Луганській областях. Проте, на Донбасі війна - це повсякденна реальність. Тож і воєнний стан там де-факто вже діє 5 років. Наш воєнкор Ірина Баглай продовжить тему.
"У нас военное положение с 14 года. Стреляют окаянные".
Звістка, що в Україні запроваджують воєнний стан, облетіла фронт миттєво. Та на передовій вона погоди не змінила.
"Ми як були так і остаємся".
Тих, хто тримає оборону на крайніх рубежах, де немає інтернету та й мобільний зв'язок - не завжди працює, про воєнний стан сповістив ворог.
"Ми оттуда дізнавалися, вони як поняли прийняли цей закон - одразу з утьосів по нас начали работать часа два. Ми голову не могли піднять", - говорить Позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.
Навіть ще не знаючи, що у штабі вже віддали наказ про повну бойову готовність - піхотинці відбили цю атаку.
"Вони, якщо бачать, що бой длиться очень долго, бачать, що ми питаємся їх заткнуть - вони починають стрілять мінами, СПГ. Мінімум це прилітає 4 міни", - розповідає Позивний "Лєший" військовослужбовець Збройних Сил України.
Звичні до боїв хлопці, поки тихо - із методички дізнаються, що воєнний стан - це не лише битви.
"Типу військові стають главними", - каже Позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.
І на цій ділянці вони справді головні. Серед продірявлених пострілами мішків ми переконуємося, наскільки ілюзорною є тиша. І водночас, як швидко ці хлопці можуть змусити ворога її дотримуватися.
"Мені надо добрий пріцел. Оппа утьос - це утьос працює".
"Постріл ось так і працюю один отсюда, один оттуда".
Повна бойова готовність - такий самий наказ отримав і противник. Ворожі війська рушили до першої лінії.
"Они начали передвижение техники. Поотзывали всех с отпусков, увольнений. Все на местах", - говорить Позивний "Сергійович", військовослужбовець Збройних Сил України.
Та з радіоперехоплення наші військові дізналися, що у районі окупованого Донецька противник почав стягувати сили ще напередодні атаки в Азовському морі.
Микола, командир підрозділу Збройних Сил України.
"- Сьогодні вночі чули ,що вантажні машини приїжджали. Бортами стукали, щось вигружали
- Боєприпаси?
- Думаю, що боєприпаси".
На цій же ділянці бойовики встигли застосувати і ствольну артилерію. Яка мовчала доволі тривалий час. А ще російські найманці перекидають велику колону з тентованих КАМАЗів і важкої техніки трасою, що з'єднує Ясинувату та Горлівку
"Прошла колонна, где-то порядка двадцати увидели. Техника военная, тягачи, гусеничная техника", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.
"Буквально минут 15-20 назад. Вот теплый осколок, запах пороха", - говорить Позивний "Сєвєр", командир підрозділу Збройних Сил України.
А ці вирви від снарядів лише за 100 метрів від хат мирних жителів.
"Воно як засвістило .Воно напевно сюди впало, а я як раз вилазю. Мене як трусануло", - говорить Любов Георгіївна, мешканка села Троїцького.
Бойовики били із арт-гармати "Нони" посеред дня, коли люди поралися біля будинків
"Якби це йшла - убило б навіки", - говорить Любов Георгіївна, мешканка села Троїцького.
На лінії зіткнення напруження зростає. І є всі передумови для загострення. Та поки заспокоювати доводиться тих, хто у мирній Україні за спинами військових.
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