Воєнний стан почав діяти й у Донецькій та Луганській областях. Проте, на Донбасі війна - це повсякденна реальність. Тож і воєнний стан там де-факто вже діє 5 років. Наш воєнкор Ірина Баглай продовжить тему.

"У нас военное положение с 14 года. Стреляют окаянные".

Звістка, що в Україні запроваджують воєнний стан, облетіла фронт миттєво. Та на передовій вона погоди не змінила.

"Ми як були так і остаємся".

Тих, хто тримає оборону на крайніх рубежах, де немає інтернету та й мобільний зв'язок - не завжди працює, про воєнний стан сповістив ворог.

"Ми оттуда дізнавалися, вони як поняли прийняли цей закон - одразу з утьосів по нас начали работать часа два. Ми голову не могли піднять", - говорить Позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.

Навіть ще не знаючи, що у штабі вже віддали наказ про повну бойову готовність - піхотинці відбили цю атаку.

"Вони, якщо бачать, що бой длиться очень долго, бачать, що ми питаємся їх заткнуть - вони починають стрілять мінами, СПГ. Мінімум це прилітає 4 міни", - розповідає Позивний "Лєший" військовослужбовець Збройних Сил України.

Звичні до боїв хлопці, поки тихо - із методички дізнаються, що воєнний стан - це не лише битви.

"Типу військові стають главними", - каже Позивний "Лєший", військовослужбовець Збройних Сил України.

І на цій ділянці вони справді головні. Серед продірявлених пострілами мішків ми переконуємося, наскільки ілюзорною є тиша. І водночас, як швидко ці хлопці можуть змусити ворога її дотримуватися.

"Мені надо добрий пріцел. Оппа утьос - це утьос працює".

"Постріл ось так і працюю один отсюда, один оттуда".

Повна бойова готовність - такий самий наказ отримав і противник. Ворожі війська рушили до першої лінії.

"Они начали передвижение техники. Поотзывали всех с отпусков, увольнений. Все на местах", - говорить Позивний "Сергійович", військовослужбовець Збройних Сил України.

Та з радіоперехоплення наші військові дізналися, що у районі окупованого Донецька противник почав стягувати сили ще напередодні атаки в Азовському морі.

Микола, командир підрозділу Збройних Сил України.

"- Сьогодні вночі чули ,що вантажні машини приїжджали. Бортами стукали, щось вигружали

- Боєприпаси?

- Думаю, що боєприпаси".

На цій же ділянці бойовики встигли застосувати і ствольну артилерію. Яка мовчала доволі тривалий час. А ще російські найманці перекидають велику колону з тентованих КАМАЗів і важкої техніки трасою, що з'єднує Ясинувату та Горлівку

"Прошла колонна, где-то порядка двадцати увидели. Техника военная, тягачи, гусеничная техника", - говорить Андрій, військовослужбовець Збройних Сил України.

"Буквально минут 15-20 назад. Вот теплый осколок, запах пороха", - говорить Позивний "Сєвєр", командир підрозділу Збройних Сил України.

А ці вирви від снарядів лише за 100 метрів від хат мирних жителів.

"Воно як засвістило .Воно напевно сюди впало, а я як раз вилазю. Мене як трусануло", - говорить Любов Георгіївна, мешканка села Троїцького.

Бойовики били із арт-гармати "Нони" посеред дня, коли люди поралися біля будинків

"Якби це йшла - убило б навіки", - говорить Любов Георгіївна, мешканка села Троїцького.

На лінії зіткнення напруження зростає. І є всі передумови для загострення. Та поки заспокоювати доводиться тих, хто у мирній Україні за спинами військових.