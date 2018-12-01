"Євробляхери" розблокували всі пункти пропуску на кордоні України [ Редактировать ]
"Євробляхери" здаються! По-перше, почалася легалізація машин в Україні за новим законом. Ціна питання не захмарна. А по-друге - всі пункти пропуску на кордоні розблоковано.
Взагалі, "євробляхери" збиралися протестувати масштабно. Їм на кілька діб вдалося заблокувати майже весь західний кордон. Фіскали повідомляли навіть про збитки від блокади - 30 мільйонів гривень щодня. Та несподівано протести вдарили ще й по жителях Західної України. Порушене звичне для них, скажімо так, транскордонне життя.
А ще на заблокованому рубежі застрягли польські дипломати. І от це вже пахло міжнародним скандалом. Тож блокаду довелося згорнути.
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