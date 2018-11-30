Сьогодні нарешті запрацював показовий інфраструктурний проект - експрес із Києва до аеропорту "Бориспіль". Цей проект намагалися довести до кінця вже багато років та багато політиків. І от тепер він стартував. Загалом реалізація проекту коштувала близько п'ятисот мільйонів гривень. Побудували за дев'ять місяців. Першими роботу експресу випробували президент Петро Порошенко та прем'єр-міністр Володимир Гройсман.

"Хтось збирався це будувати за 20 років, хтось збирався це будувати за 12 років. а коли питають - за скільки років збудували цей експрес, а кажуть - за 9 місяців. Я вітаю Україну і українців з цим святом, з тим, що з'явився експрес. Він яскрава альтернатива тому, що намагалися побудувати в 10-14 роках. Він тоді коштував 11 млрд грн", - заявив Петро Порошенко, президент України.

"Ми з'єднали сьогодні перлину нашої країни - столицю з нашою повітряною столицею, з нашим "Борисполем", з аеропортом. Я вважаю, що це черговий наш інфраструктурний проект, який дає нову якість послуг для українських громадян. Я глибоко переконаний, що люди будуть задоволені. Це дійсно безпечний шлях до українського "Борисполя" і до нашої столиці", - заявив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.