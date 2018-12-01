Грузія. Головний настрій там знову революційний. Опозиція та особисто Михайло Саакашвілі не визнали результати виборів президента. Хто тепер очолить державу? Та чи визнають ці вибори західні держави? Давайте подивимось.

Грузинські вибори - гарячі на початку, і доволі передбачувані в кінці.

Протягом усієї кампанії кандидати темпераментно обмінювалися компроматом. Звинувачували одне одного в роботі на Росію. І навіть не гребували щедро застосовувати фінансові стимули та адмінресурс.

Головна боротьба точилася між двома кандидатами - Саломе Зурабішвілі і Григолом Вашадзе. Хто з них кращий - у першому турі люди визначити не змогли. Перевага була мінімальною.

Тож вперше в історії країни оголосили другий тур. Повторно люди прийшли на дільниці цієї середи. І перемогла вона: Саломе Зурабішвілі. Вперше Грузію очолила жінка. Формально незалежний кандидат, насправді - ставлениця провладної партії "Грузинська мрія", яку підтримує проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі.

Її опонент - Григол Вашадзе, висуванець опозиційних сил, якого підтримував Міхаїл Саакашвілі. До речі, цікаво, що саме при Саакашвілі французька громадянка грузинського походження Саломе Зурабішвілі отримала і міністерський портфель, і грузинський паспорт. Та заради участі у виборах від французького паспорта довелося відмовитися.

"Ми - Європа і ми проєвропейські. Якщо Захід, Європа та наші американські партнери вирішать розпочати діалог з Росією у будь-якій формі, тоді ми прислухаємося. Ми повинні бути поінформовані, щоб наші принципи та завдання, суверенність та територіальну цілісність підтримували та поважали", - заявила Саломе Зурабішвілі, новообраний президент Грузії.

І хоча Зурабішвілі отримала впевнену перемогу, її суперник не здається. Опозиціонери кажуть: вона підкупила виборців. Бо напередодні другого туру влада пообіцяла фактично подарувати 600 тисячам грузинів, заборговані банкам кошти. І покрити це все має фонд Бідзіни Іванішвілі.

"Це був сором. Ми побачили, як осоромився цей так званий уряд. На жаль, навіть залишки своєї легітимності вони втратили", - заявив Григол Вашадзе, кандидат у президенти.

Вашадзе, звісно, результатів виборів не визнає. Не задоволена й міжнародна спільнота. Спостерігачі ОБСЄ кажуть - одна зі сторін мала "неправомірну перевагу" над іншою.

"Приватні засоби масової інформації демонстрували різку поляризацію та чітке упередження, а громадські медіа не забезпечили редакційної незалежності та неупередженості. У день голосування виборці були активними, і процес ми оцінили позитивно", - говорить Крістіан Вігенін, спеціальний координатор ОБСЄ.

Водночас грузинські активісти заявляють: вибори позитивними аж ніяк не були. Стрілянина та бійки. А ще каруселі та підкуп виборців - вони фіксували мало не на кожній дільниці. Загалом тільки офіційно підтверджених владою таких випадків 11. У зв'язку з цим відкрито кримінальні провадження. А за даними активістів, ціна голосу за Зурабішвілі - 150 ларі. От відео, яке зняли на одній з дільниць Тбілісі.

Біля входу люди зі списками виборців. В середині - представники правлячої партії відкрито записують дані громадян, аби потім ці списки звірити.

"Мені шкода, справді шкода бачити, які методи використовували під час цієї виборчої кампанії. Особливо перед другим туром", - говорить Лайма Андрікєне, представниця Європейського парламенту.

Опозиціонери погрожують уже цієї неділі вивести на вулиці тисячі невдоволених. Вони прагнуть скасувати результати президентських виборів і провести нові - парламентські. Та чи стане це прагнення масовим - ще питання.