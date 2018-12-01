Президентські вибори у Грузії: хто очолить країну? [ Редактировать ]
Грузія. Головний настрій там знову революційний. Опозиція та особисто Михайло Саакашвілі не визнали результати виборів президента. Хто тепер очолить державу? Та чи визнають ці вибори західні держави? Давайте подивимось.
Грузинські вибори - гарячі на початку, і доволі передбачувані в кінці.
Протягом усієї кампанії кандидати темпераментно обмінювалися компроматом. Звинувачували одне одного в роботі на Росію. І навіть не гребували щедро застосовувати фінансові стимули та адмінресурс.
Головна боротьба точилася між двома кандидатами - Саломе Зурабішвілі і Григолом Вашадзе. Хто з них кращий - у першому турі люди визначити не змогли. Перевага була мінімальною.
Тож вперше в історії країни оголосили другий тур. Повторно люди прийшли на дільниці цієї середи. І перемогла вона: Саломе Зурабішвілі. Вперше Грузію очолила жінка. Формально незалежний кандидат, насправді - ставлениця провладної партії "Грузинська мрія", яку підтримує проросійський олігарх Бідзіна Іванішвілі.
Її опонент - Григол Вашадзе, висуванець опозиційних сил, якого підтримував Міхаїл Саакашвілі. До речі, цікаво, що саме при Саакашвілі французька громадянка грузинського походження Саломе Зурабішвілі отримала і міністерський портфель, і грузинський паспорт. Та заради участі у виборах від французького паспорта довелося відмовитися.
"Ми - Європа і ми проєвропейські. Якщо Захід, Європа та наші американські партнери вирішать розпочати діалог з Росією у будь-якій формі, тоді ми прислухаємося. Ми повинні бути поінформовані, щоб наші принципи та завдання, суверенність та територіальну цілісність підтримували та поважали", - заявила Саломе Зурабішвілі, новообраний президент Грузії.
І хоча Зурабішвілі отримала впевнену перемогу, її суперник не здається. Опозиціонери кажуть: вона підкупила виборців. Бо напередодні другого туру влада пообіцяла фактично подарувати 600 тисячам грузинів, заборговані банкам кошти. І покрити це все має фонд Бідзіни Іванішвілі.
"Це був сором. Ми побачили, як осоромився цей так званий уряд. На жаль, навіть залишки своєї легітимності вони втратили", - заявив Григол Вашадзе, кандидат у президенти.
Вашадзе, звісно, результатів виборів не визнає. Не задоволена й міжнародна спільнота. Спостерігачі ОБСЄ кажуть - одна зі сторін мала "неправомірну перевагу" над іншою.
"Приватні засоби масової інформації демонстрували різку поляризацію та чітке упередження, а громадські медіа не забезпечили редакційної незалежності та неупередженості. У день голосування виборці були активними, і процес ми оцінили позитивно", - говорить Крістіан Вігенін, спеціальний координатор ОБСЄ.
Водночас грузинські активісти заявляють: вибори позитивними аж ніяк не були. Стрілянина та бійки. А ще каруселі та підкуп виборців - вони фіксували мало не на кожній дільниці. Загалом тільки офіційно підтверджених владою таких випадків 11. У зв'язку з цим відкрито кримінальні провадження. А за даними активістів, ціна голосу за Зурабішвілі - 150 ларі. От відео, яке зняли на одній з дільниць Тбілісі.
Біля входу люди зі списками виборців. В середині - представники правлячої партії відкрито записують дані громадян, аби потім ці списки звірити.
"Мені шкода, справді шкода бачити, які методи використовували під час цієї виборчої кампанії. Особливо перед другим туром", - говорить Лайма Андрікєне, представниця Європейського парламенту.
Опозиціонери погрожують уже цієї неділі вивести на вулиці тисячі невдоволених. Вони прагнуть скасувати результати президентських виборів і провести нові - парламентські. Та чи стане це прагнення масовим - ще питання.
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У Грузії стартував другий тур президентських виборів
Грузія обирає президента. Там стартував другий тур виборів. За крісло глави держави борються Саломе Зурабішвілі, яку підтримує владна партія "Грузинська мрія", та опозиціонер Григол Вашадзе від коаліції "Сила в єдності"