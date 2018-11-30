Невеличка кімнатка, акваріум з банки і дві сусідки

І почнемо з теми, яка має загальнонаціональне значення. МВС започаткувало програму, яка допоможе тисячам працівників нарешті отримати власне житло. Чому це важливо? Тому що це точно найкращий спосіб мотивувати людей сумлінно виконувати свої обов'язки. Як програма буде працювати? Давайте подивимось.

"Заходьте, будь-ласка".

Невеличка кімнатка, акваріум з банки і дві сусідки. Працівник поліції Олена три роки живе у столичному гуртожитку. Відсипається після нічних змін і готується до патрулювань.

"Тут ми собі облаштували міні-кухню, щоб розділити спальне місце і кухню, однак звичайно готувати тут ми не можемо, кухня у нас на іншому поверсі, вона спільна".

Кухня і душ поверхом нижче. Поверхом вище - чоловік. Теж поліцейський.

"На жаль, гуртожиток є несімейного типу, тобто ми проживаємо з ним в різних кімнатах. Бувають такі моменти, що ми навіть не можемо з ним зустрітись - у мене в кімнаті дівчата відпочивають після нічної зміни, у нього хлопці перед нічною зміною", - розповідає Олена, патрульна, Управління патрульної поліції м. Києва.

Квартирне питання в цій сім'ї стоїть гостро, та поки вирішити його неможливо.

"Ми, на жаль, не можемо позволити собі купити квартиру, навіть зняти її. Оскільки це коштує немалих грошей".

Поки що не заробив собі на квартиру і Юрій. Хоча він аж 22 роки працює рятувальником. І людей з пожеж виносив, і розмінування проводив.

"Кожен день життя ризикую з цими снарядами, дружина подоконнік прогнула вже чекаючи", - говорить Юрій Губій, рятувальник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

Від держави має численні нагороди. Та за них, каже, житло не купиш. Скільки разів міняли гуртожитки його дружина Наталія і рахувати вже не береться.

"Жили в Києві. Кімнатка була квадратів 20, потім нам в Вишгороді надали кімнату була 15,4. Самі розумієте, з двома дітьми це нереально", - говорить Наталія Губій, дружина рятувальника.

"Звичайно мріємо про власне житло, бо живемо на промзоні літом вікно відчинити не можна. Того що палять незрозуміло що, дихать нема чим", - говорить Юрій Губій, рятувальник Держслужби з надзвичайних ситуацій.

І таких сімей, як в Юрія та Олени в Україні десятки тисяч. Службове житло зараз майже не будують, а взяти іпотеку - занадто складно і невигідно. Утім, відтепер у поліцейських та рятувальників з'явився шанс отримати не службові, а власні квартири. Завдяки унікальній держпрограмі житла в лізинг.

"Мы с привлечением государственной ипотечной установи и зарубежных кредитов организуем систему ипотеки, когда полицейский мотивирован тем, чтобы работать честно и долго в течении 15-20 лет пользоваться платной ипотекой. Чтобы эта ипотечная программа работала так, как в цивилизованном мире, где полиция действует успешно и имеет высокое доверие", - говорить Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України.

Бельгія. Як поневірятися по гуртожитках місцеві поліцейські навіть не уявляють. Бо кожен може взяти житло в кредит і спокійно виплачувати його зі своєї зарплати.

Вінсент - колишній боєць спецпризначенець. За десять років роботи у поліції побудував власний будинок на околиці Брюсселя. Нині керує асоціацією робітників Бельгії на кшталт наших профспілок. Допомагає колишніх колегам домагатися гідної зарплати. Утім, каже, роботи небагато.

"Житло - це не проблема для працівника чи працівниці поліції, які планують свої фінанси. Студію в Брюсселі можна знайти за 600 євро в місяць, а бельгійський поліцейський на найнижчій посаді заробляє мінімум півтори тисячі євро на місяць. Тому на житло йде 20-30% відсотків від зарплати", - говорить Вінсент Жиль, голова асоціації працівників поліції Бельгії.

А досвідченіші колеги отримують ще більше - по 2-3 тисячі.

"Зазвичай протягом десяти років роботи поліцейський може собі дозволити купити будинок чи квартиру. Кредит на житло можна оформити усього лише під 2-3% річних", - розповідає Вінсент Жиль, голова асоціації працівників поліції Бельгії.

Для українців - це звучить нереально. Бо в нас і під 20% річних не кожен банк кредит дасть. Однак під програму житло в лізинг позики правоохоронцям надаватиме Державна іпотечна установа. А проценти компенсуватимуть із бюджету. Іпотеку зможе оформити кожен поліцейський та рятувальник з вислугою не менше двох років. Більша вислуга - більша компенсація від держави. Якщо ж є діти - щомісячний платіж буде ще меншим.

"Сумма компенсации может быть до 50%. По нашим подсчетам молодая семья сможет платить всего 2,5-3 тысячи гривен имея двухкомнатную квартиру в областном центре", - говорить Антон Геращенко, народний депутат України.

Вже незабаром поліцейські та рятувальники отримають брошури з інформацією, як подати заявку на іпотеку. А сама програма має запрацювати з нового року.