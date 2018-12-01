Цього тижня остаточно з'ясували, що МВФ не має застережень щодо роботи з країнами, де діє воєнний стан. Такі побоювання, що висловлювалися протягом 5 років війни з Росією, некоректні. Тому, як і передбачалося, новий транш від Фонду Україна, швидше за все, отримає найближчим часом.

Не став перешкодою воєнний стан і для інших кредиторів України. Ось, приміром, Єврокомісія схвалила надання першої частини макрофінансової допомоги на 500 мільйонів євро. Отже, коли саме отримаємо транш та як взагалі нова ескалація в Азовському морі вплине на українську економіку - давайте обговоримо з експертом. Олег Устенко, президент Гарвардського клубу України та відомий економіст, сьогодні у нас в гостях.

"Ваш прогноз - коли вже буде остаточне рішення МВФ щодо траншу й Україна отримає гроші? Та на скільки ще траншів від МВФ Україна може розраховувати у найближчі, скажімо, півроку?"

"Я бы сказал первое, что общий объем - это 4 миллиарда. Второй месседж тоже достаточно важный: долго шли разговоры о том, что Международный валютный фонд скорее всего не будет работать с Украиной, если будет военное положение. Но надо понимать логику Международного валютного фонда. Вот это военное положение оно дифференцируется от очень жесткого "все для фронта, все для победы", когда ты действительно перекраиваешь свой государственный бюджет, когда весь ресурс бросается на борьбу с противником, и совершено легкий такой имитационный вариант военного положения, когда вроде бы ты сохраняешь прежний статус-кво, тогда ты скорее всего можешь продолжать сотрудничество со всеми В первом варианте, понятно, что в жестком сценарии "все для фронта, все для победы", пересматривается бюджет, увеличиваются расходы на безопасность. При пересмотренном бюджете уже не может быть и речи о том, что работа с международными институтами будет продолжена. Международный валютный фонд чувствует, что мы находимся в этой лайт-версии, в этой полуимитационной версии военного сценария. Поэтому они могут продолжать сотрудничество".